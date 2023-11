Kas ka sina krõbistad C-vitamiini või magneesiumi igaks juhuks? Miks see ei ole hea mõte!

Kuna toidulisandeid turustatakse eraldi või kombineeritud annustena (nt tablettidena, kapslitena, pastillidena ning vedeliku- või pulbriannustena), siis on neil mõningane väline sarnasus ravimitega, millega neid siiski segi ajada ei tohi. Ravimite ja toidulisandite puhul on tegemist erineva kasutuseesmärgi ja toimega toodetega. Vastupidiselt ravimitele ei ole toidulisand ettenähtud haiguste tõkestamiseks, ravimiseks ega leevendamiseks. Ravim seevastu on ettenähtud haiguse ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks. Toode võib osutuda ravimiks, kui see sisaldab raviomadustega taimi (nt naistepuna, hõlmikpuu) või aineid sellises koguses, mida kasutatakse ravimites (nt melatoniin, atsetüülsüsteiin). Ravimi ja toidulisandi koostarbimisel võib esineda oht tervisele.

Laialt on levinud arusaam, et tervise hoidmiseks ja turgutamiseks on lisaks toidule hea tarbida ka toidulisandeid. Neid võidakse kasutada organismi varustamiseks vajalike toitainetega või haigestumise riski vähendamiseks, kuid toidulisandid ei asenda siiski täisväärtuslikku toitumist. Toidulisandid on mõeldud tavatoidu täiendamiseks ning toitumisel mitmekülgselt ja tervislikult peaks keha üldjuhul olema varustatud kõigi vajalike toitainetega (v.a vitamiin D). Toidulisandid on näiteks vitamiinid (nt A vitamiin), mineraalained (nt raud, magneesium ), toitainelise toimega ained (nt aminohapped, rasvhapped), füsioloogilise toimega ained (nt taimeekstraktid, pärmseened, piimhappebakterid).

Viimaste aastate jooksul on järjest suurenenud taimseid koostisosi sisaldavate toidulisandite tarbimine. Selliste toidulisandite puhul on vaja aga tähele panna, et osad neist võivad sisaldada väga tugevaid toimeaineid. Paljude taimede ohutust ei ole põhjalikult ja kliiniliselt uuritud, kuna eeldatakse, et taimede traditsiooniline kasutus on kasuliku toime piisav tõend. Sõna „looduslik“ toote kirjelduses ei tähenda automaatselt, et see on ohutu.

Toidulisandite märgistusel on esitatud palju keelatud väiteid. Need on keelatud tervisealased väited ja haiguse ravimisele, leevendamisele ja ennetamisele viitavad väited.

See tähendab, et toidulisandite märgistusel kehtivad samad tervise- ja toitumisalaste väidete nõuded nagu toidu puhul. 2022. aastal oli toitumise- ja tervisealaste väidete nõuetele vastavuse osakaal 37% (Põllumajandus- ja Toiduameti 2022. a tegevusaruanne). Selline keelatud väidete kasutamine on tarbijale eksitav, andes ebaõiget teavet toidulisandite omaduste kohta, mida sellel ei ole, või omistada eriomadusi, kui sellised omadused on kõigil sarnastel toodetel. Toidulisandid, mis lubavad korraga mitmeid erinevaid imetoimeid, ei avalda enamasti soovitud mõju. Näiteks toidulisandi märgistusel esitatud ebamäärase sisuga väiteid („hea sinu südamele“, „õrn sinu kõhule“, „tervislik suutäis“) ei ütle tegelikult midagi toote koostisosade mõju kohta. Toidulisandi märgistusel on lubatud kasutada vaid selliseid väiteid, mis viitavad konkreetsele ainele ja selle kasulikule mõjule, või kui üldise sisuga väidet on täpsustatud kasutada lubatud tervisealase väitega.

Rohkem ei ole parem

Tihti kiputakse toidulisandeid tarbima igaks juhuks, nn profülaktilises mõttes, ilma et oleks olemas mingi konkreetne vajadus või põhjus. Näiteks kasutatakse kofeiini toidulisandeid ergutina või sportimisel. Mürgistusteabekeskuse andmetel on Eestis oluliselt suurenenud kofeiini mürgistusjuhtumite kasv, mis on viinud eluohtlike seisunditeni. Toidulisandite puhul on teatud vitamiinide ja mineraalainete puhul määratud ohutud tarbimise ülempiirid. Valed kogused võivad organismi mõjutada soovitule hoopis vastupidiselt ning tekitada halbu kõrvalmõjusid (nt rohelise tee ekstrakti suuremate koguste tarbimine võib kahjulikult mõjuda maksale). Rohkem ei ole alati parem.

Mis on toidulisand? Toidulisand on toit, mida müüakse kindlate annustena (nt kapslid, tabletid, pastillid) või pakendis, mis võimaldab toodet tarbida väikeste mõõdetud kogustena (nt tilgutuspudel, pulbrikotikesed). • vitamiinid (nt vitamiin D); • mineraalained (nt raud, magneesium); • taimsed toidulisandid (nt taimeekstraktid, chaga); • valgud ja aminohapped (nt valgupulbrid); • rasvhapped (nt oomega-3- ja 6-rasvhapped); • muud toidulisandid (nt sportlastele, kaalu langetamiseks).

Toidulisandite teavituskampaania eesmärgid on tõsta tarbijate teadlikkust toidulisandite tarbimisest ja võimalikest ohtudest. Teavituskampaania ei saada sõnumit, et kõik toidulisandid on halvad, vaid suunama läbimõeldud ja teadliku tarbimise juurde. Kui toituda mitmekülgselt ja tasakaalustatult, siis peaks keha üldjuhul olema varustatud kõigi vajalike toitainetega (v.a teatud juhtudel vitamiin D). Toidulisandite tarbimise vajadus peab olema läbi mõeldud ning neid ei peaks tarbima „igaks juhuks“ või „tervise tugevdamiseks“. Rohkem infot saab https://toitumine.ee/toidulisandid.