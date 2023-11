Kodus tehakse süüa küll, aga vähem. Aina sagedasemad sõnumid elustiilist tingitud haigestumistest II tüübi diabeeti viitab samas sellele, et ultratöödeldud toit on kõiki meid oma mõju ulatusse juba haaranud. Pidev paine saada toit ruttu valmis ja kõht täis on pannud meid tegema teisi valikuid, haarama poest kaasa poolvalmis asju või siis tellima süüa restodest, kus need läbivad veel pikema teekonna, kui kodutoit seda oleks. Seal pakitakse iga roa osa ka eraldi karbikestesse ja kilekotikestesse ja see pakendite kogus, mis pärast sellist söömat köögilaualt vastu vaatab, on omaette hullumeelsus.