Uued elamused toidumaastikul ehk kuhu minna kogema ja sööma midagi uut

Proto avastuskeskuse virtuaalreaalsuse õhtusöök „Müstilised eesti maitsed“ on elamus, millele ligilähedaselt sarnast saab kogeda veel vaid Amsterdamis ja Dubais! Kahetunnine maitse-, taju- ja kogemusrännak viib osalejad nii vee alla kui pimedasse metsa, ajab hirmu nahka ja tekitab rõõmsat elevust ning jätab oma unikaalsusega tõepoolest täiesti kustumatu mulje. Sööja kahvli alla ja lusika peale just selleks puhuks loodud neljakäiguline peakokamenüü valmib Eesti köögis Eesti maitsetest. Iga suutäis on mosaiik kohalikust hooajalisest kraamist. Sulanevad eri tehnikad ja kokakunst. Kusjuures ei pea pelgama, et toit suust mööda läheb või veiniklaas laual ümber kukub. Vaata lisaks: https://prototehas.ee/mustilised-eesti-maitsed/.