Pidupäeva ootamine pakub teistmoodi elevust ja sagimist kui suur ja tähtis päev ise. Jõulud on rõõmu püha, aga need on ka vaikselt olemise aeg. Et kõik oleks nii, nagu peab, koostasime väikese tegutsemiskalendri, mida saad ka ise täiendada või siit ideid üles noppida.