Taimse toidu osakaal menüüs suureneb järgmisel aastal kindlasti veelgi. Kui mõnda aega tagasi tegid ilma lihaasendajad (loe siit: Väidetavalt päästab taimne liha maailma kliimakriisist! Kuidas seda valmistatakse ja kui tervislikud need tooted tegelikult on?), siis nüüd on suund pigem sinnapoole, et liha ei püüta enam teiste ainetega imiteerida või asendada, vaid liha koha toidulaual võtavad sisse teised taimed. Nii hakkame rohkem nägema seeni, kreeka pähkleid, tempeh`t ja kaunvilju. Loe tempeh kohta pikemalt: Kollasest hernest valmib seedimisele kasulik tempeh. Teine suurem muudatus siin on taimepõhiste toiduainete koostisosade vähendamine. Kui taimsete piimade koostisest võib siiani leida kuni 10 erinevat ainet, siis nüüd liigub maailm pigem võimalikult puhta toidu poole ja koostisosade nimekirja tõmmatakse kohe julgelt kokku. Vähem on rohkem!