Viis restorani viieks keeruliseks eluhetkeks

Eriti tõsise pidutseja aitab välja ka rammus õhtusöök, sest nagu nimigi ütleb, on Grill House tõeline liha ja grilli lipulaev. Siin saad täita jõuvarusid mahlaste steikide, käsitööburgerite ja krõbedate friikatega. Ikka selleks, et järgmine õhtu uuesti otsast alata.

Nagu ämma ja äiaga, nii peab aeg-ajalt ka mitte nii toredate äripartneritega koos maha istuma. Selline formaalne suhete hoidmine, kuidas-lastel-läheb-aa-oi-kui-tore, surume käppa ja nõustume ka edaspidi koos töötama teadmisega, et nüüd on mõneks ajaks jälle linnuke kirjas.

Selliseid kohtumisi on ideaalne pidada MyStari ja Megastari restoranis The Chef’s Kitchen. Peenem restoran jätab sinust maitseka mulje, mis on ärimaailmas oluline omadus. The Chef’s Kitcheni menüü fookuses on kaasaegsed toidutrendid. Nii näitad, et käid ajaga kaasas ja oled teadlik maailmas toimuvast.