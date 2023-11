Kuidas nautida jõulutoitu ilma raske tunde ja kõhuvaluta? 5 soovitust jõulumenüü koostamiseks

Kuidas toetada jõuluaegset seedimist, et me ei vajuks pärast pidusööke „toidukoomasse“ ning pikad pühad ei mööduks kõhuvaevustest tingitud paha tujuga? Meie traditsioonilised toidud on pärit ajast, kus igapäevane energiakulu oli oluliselt suurem kui tänapäeval. Pühadetoidud andsid võimaluse energiatagavarasid täiendada. Muidugi annab rasv toidule isuäratavat lõhna ja maitset, millele on meie ajul raske vastu panna. Ega asjata hinnata võid piparkoogitainas, hanerasva jõulukartulite küpsetamisel, rasvast liha hapukapsas, rääkimata jõuluhanest, -pardist või seapraest. Meeled naudivad, aga seedesüsteem ägiseb.