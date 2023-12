Klaasid kõlisegu! Viis ilmakuulsat šampanjat, mida igaüks peaks teadma ja mis pakuvad nii põnevaid lugusid kui maitsmisrõõmu

Šampanja on alati olnud tähistamise sümbol, millega saab pühitseda absoluutselt kõike: puhkuse algust ja lõppu, juubelit, kihlumist, pulmi, uue käekoti ostu, töönädala lõppu või miks mitte ka algust. Vormel 1 maailmameistrivõistluste auhinnatseremooniat ei kujuta ettegi ilma lustliku šampanjapritsimiseta ja alles on ka tava „niisutada“ uute laevade keresid šampanjaga, tagamaks õnne. Kuid tänapäeva maailmas võib olla sündmus, mida tähistada, ka vaid see, et sul ON pudel jahedat šampanjat külmikus.