Kui kallis on Eesti toit?

Lappan telefonis hommikukohvi vahele sotsiaalmeedia infovoogu. Sõprade märkamiste ja elusündmuste rivi vahele pressib end iga natukese aja tagant üks uus äpp. Selles lubatakse ülevaadet erinevate kontode rahaasjus, et ma teaksin, kui palju kulub kuus näiteks toidule. See on möödapääsmatu kulutus, selge see. Toidu kohta saad teha nimekirju nii poodi minnes – mida vaja läheks – kui ka sealt tulles, saamaks ülevaadet kulutatud rahast.