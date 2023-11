Mida sümboliseerivad veinijumalad Bacchus ja Dionysus?

Kõik teised jumalad olid sunnitud tegelema nii raskete teemadega nagu sõjad, armastus, abielu, ookeanide, äikese ja päikese taltsutamine. Bacchus aga täitis pidupeekreid „jumalate joogiga“. Veinijumalat on kujutatud endaga rahuloleva noore mehena, kel alati käes viinamarjakobar ja veinipeeker. Ajalooõpikutes Bacchust soliidste jumalate kõrval eriti ei mainita, sest ajaloolased arvavad, et see jumal mõeldi lihtsalt välja, et saaks veinijoomist välja vabandada. Vana-Kreekas oli tal nimekaim Dionysus, kes tegeles veini kõrval päris tragilt ka teatrietenduste produtseerimisega, seega kohtab teha ka õppematerjalides rohkem, sest teater on ju soliidne ja hariv.