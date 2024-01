UUS TREND | Mis on fitbeer? Kas alkoholivaba õlu sobib tõepoolest spordijoogiks?

Saksa teadlased leidsid kümmekond aastat tagasi, et õlles sisalduvad polüfenoolid aitasid kiiremini taastuda väsitavast maratonist ning vähendada sportlaste põletikunäite pika pingutuse järel. Saksa ja teised tootjad on juba välja töötanud ka n-ö spordiõlled (fitbeer), kus on vähe süsivesikuid. Polüfenoole leidub ka teistes jookides, nagu rohelises tees, kohvis, marja- ja köögiviljamahlades, punases veinis ja n-ö kuldses tees, kus on kasutatud kurkumit ja teisi vürtse.