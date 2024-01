Tuunikalakonservid tunduvad pealtnäha kõik ühesugused, ent tegelikkuses on erinevus suur

1. Kõige levinumad tuunikalad, mida poeletil kohtab, on Albacore, Yellowfin, Skipjack ja Tongol. Hea on lähtuda sellest, et Yellowfin ning Skipjack on maitseomadustelt kvaliteetsemad ja sisaldavad kõige vähem elavhõbedat. Albacore on üks levinumaid tuuniliike ja sisaldab teistest rohkem elavhõbedat, ent on samuti jätkusuutlik valik, kui on kasutatud õigeid püügimeetodeid.