SOMMELJEE ANNAB NÕU. Neli vägevat Cabernet Sauvignoni, mida sa võiksid teada

Kuigi juba nii tuntud, ei ole Cab siiski eriti vana viinamari. Pärit 1700-ndate Bordeaux’st, kus spontaansel armuööl heitsid ühte tema vanemad Cabernet Franc ja Sauvignon Blanc ning sündiski kõikide lemmik Cabernet Sauvignon. Tõepoolest võib üllatuslikult kõlada, et nii tummise punaveini üks vanematest on valge viinamari, kuid nagu mõnigi veinisõbrast lugeja omast kogemusest teab, siis Cabernet Sauvignon on alati tumeda värvuse ja tummise olekuga punavein. Aroom ja maitse on ilma etiketti uurimatagi äratuntavad: must sõstar, mustasõstramoos, põldmari, must ploom, tume šokolaad, tint, lakk, seedripuu, tubakas, lagrits. Cabernet Sauvignonil on imeline võime olla üheaegselt elegantne ning jõuline ning peaaegu alati on sel hea struktuur ja rüht.