RETSEPTID | Kuidas võluda lihtsast ahjukanast, potitäiest keedetud ubadest ja röstitud juurikatest mitu mõnusat rooga?

Kui on rohkem aega, näiteks nädalavahetusel, võta ette toidud, millele kulub aega. Valmista neid korraga kohe rohkem, et nädala sees oleks lihtsam! Nõnda kokkad säästlikult! Hoiad kokku aega, elektrienergiat ja raha. Kui hea ja mugav on kiirel argiõhtul haarata külmkapist enda valmistatud puhtad ja tervislikud toiduained, millest võluda kiiresti lauale midagi soojendavat ja kosutavat!