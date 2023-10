Eestlane taas võitis! Baltikumi parimaks sommeljeeks tõusis Aleksei Pogrebnoi

Võistlusi hindava rahvusvahelise žürii esimees on maailma parim sommeljee Raimonds Tomsons, kes on võitnud A.S.I. Best Sommelier of the World 2023, A.S.I. Best Sommelier of Europe & Africa 2017 ja paar aastat varem ka Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix’. Žüriisse kuulub veel terve rida tunnustatud sommeljeesid Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Prantsusmaalt ja Kreekast.