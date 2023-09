KUULA | Tippkokk Silver Saa õpetab tegema erakordselt head kukeseenekastet

“Mu teekond ei ole olnud nii, et ärkasin üles ja teadsin et minust saab kokk. See on olnud läbi juhuste, kus sattusin kokku õigete inimestega ja see mõjutas,“ ütleb Silver tagasi vaadates ning meenutades, kuidas noor mässumeelne Silver end ühel eluetapil hoopis teistmoodi väljendas ja katustele ja rongidele tänavakunsti maalis.