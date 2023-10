Peatoimetaja veerg: tubased tegevused

Sel aastal pidin külmakahjustatud ja üle pea kasvanud hekirägastiku oma tagaaias maatasa võtma. See oli kohati raagus ja sedavõrd räsitud, et isegi harakad olid sinna sisse uhke katusega pesa pununud – küllap oli eemalt tundunud neilegi kõik piisavalt ligipääsmatu ja kaitstud. Aga pärast seda, kui orav hakkas nende elamut külastama, jätsid nad pesa maha ja mina sain aiakäärid harakapere tragöödia järel hekki sisse lüüa. Töö tulemusena tekkis aeda hunnik tulehakatist – peenemaid ja veidi jämedamaid puid. Kui need riita said laotud, puges põue suur rahulolutunne. Sel aastal ei pea ma tulehakatisega ilmselt eriti vaeva nägema!