VEINISÕNASTIK | Mida tähendab, et vein on võine?

Patt oleks šampanjapäeval ehk 27. oktoobril juua midagi muud kui seda jumalikku jooki. Comité Champagne ehk šampanja ametlik ühing on kuulutanud oktoobri neljanda reede šampanjapäevaks. Sel päeval on niisiis oodata sotsmeedias šampanjapiltide, -reels'ide ja -story'de plahvatust. Mina soovitaks päeva tähistada just selle šampanjaga: lummavalt röstine, võrgutavalt lopsakas, erksa happesusega ja intensiivsete mullidega šampanja on meelihaarav ja täitev. Šampanja täidluse ja pika järelmaitse põhjustajaks on õrn tammevaadipuudutus ning fakt, et Chardonnay ja Pinot Noir' viinamarjad on kasvanud hinnatud Grand Cru aladel Verzys. Champagne'i piirkonna 319 külakesest on parimad just Grand Cru külad, mida kogu maakonnas leidub vaid 17. Hinna ja kvaliteedi suhe on ausalt öeldes paigast ära, sest Louis de Sacy kvaliteet on hinnast peajagu üle! Avallone esinduspoes ja e-poes, Alkostore'i kauplustes 45.–