Uued toiduraamatud | „Fermentatsioonist – ausalt ja avameelselt. Hapendamise aabits“ ja „Kufi kokaraamat. Lihtsad ja kiired kuumaõhufritüüris valmivad toidud“

Kaks trendikat teemat on raamatusse raiutud. „Fermentatsioonist – ausalt ja avameelselt. Hapendamise aabits“ ja „Kufi kokaraamat. Lihtsad ja kiired kuumaõhufritüüris valmivad toidud“ on mõlemad ostu väärt. Hapendamisest on Eestis viimaks ometi saanud omaette liikumine, millele on Rain Kuldjärve raamat tublisti kaasa aidanud. Tõlkeraamatid oli ilmunud ju ennegi aga sellist buumi need ei tekitanud. Kuumaõhufritüürile on aga Mari-Liis Ilover leiutanud uue armsa nime - kufi!