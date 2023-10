Hookuspookus või toiduteadus? Aluseline või happeline keha – mida see tähendab?

Kõige parem näide on maohape – see tegeleb valkude ja rasvade seedimisega. Oleme korduvalt kuulnud ka suuõõne happelisuse mõjust meie hammastele. Toit, mida me sööme, põhjustab ajutist happesuse tõusu, nagu suuhügieeni toodete reklaamis näidatakse, aga peagi see langeb oma tavapärasele tasemele, sest organism lähtub homöostaasist ehk füsioloogilisest tasakaalust, mis hoiab meie olulised näitajad teatud normi piires. Haigestudes tekib homöostaasis suuremaid ja väiksemaid nihkeid.