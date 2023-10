Ma armastan pubisid – sinna on igaüks teretulnud. Kui ma avasin oma esimese äri, põhines minu professionaalne karjäär üksnes Michelini restoranides töötamise kogemusel, kuid teadsin kindlalt, et hakkan tegutsema pubis. See lubab valmistada mugavustoite, mis on minu lemmikud. Kodus on need ka alati omal kohal, mõnus teha nädalavahetusel.