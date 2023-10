Ilusa figuuri saavutamiseks trennist ei piisa! Rasvakaotuse teekonna varjatud superjõuks on üks vähe tähelepanu saanud faktor

Meile on räägitud, et kui teed piisavalt trenni, lõpetad kell 19 söömise, väldid nisu- ja suhkrutooteid ning jälgid, et ei söö liiga palju, siis see on eduka kaalukaotuse võti. Rasvakaotuse juhtohjad on keha hormoonide käes. Need otsustavad, kas ja kui palju rasva põletame või talletame. Une mõju hormoonidele ületab aga tunduvalt toitumise ja treeningu mõju. Uuringus, kus jälgiti üht inimgruppi kahe uuringufaasi vältel, mõõdeti eelkõige osalejate rasvakaotust. Esimeses faasis piirati osalejate kaloraaži ja lubati magada öö jooksul 5,5 tundi. Teises faasis piirati samade osalejate kaloraaži täpselt sama palju kui esimeses, kuid neil lubati magada 8,5 tundi. Nad ei treeninud rohkem, nad ei söönud vähem, aga kaotasid teises faasis 55% rohkem keharasva pelgalt tänu rohkematele unetundidele. Seega toit ja liikumine aitavad, kuid uni aitab rohkem. Kuidas nii?