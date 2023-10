RETSEPTID | Proovi kindlasti! Tervislikud küpsetised sügiseste juurviljadega üllatavad ka kõige pirtsakamaid maiustajaid

Miks peaks kookidesse ja magusatesse küpsetistesse panema juurvilju? Põhjused on väga loogilised. Juurviljad annavad küpsetistesse niiskust, mistõttu need püsivad kauem värsked ja pehmed. Juurviljad on loomupäraselt magusad, seega kulub küpsetades vähem suhkrut. Juurviljades leidub rohkesti kasulikke kiudaineid ja mineraale, mis säilivad ka küpsetades. Ja uusim toiduteadus ütleb, et magusat on parem süüa nii, kui oled söönud enne või samal ajal midagi kiudainerikast. Last but not least: juurikad on rahakotisõbralikud, annavad samas küpsetistele parajalt palju massi ja nii saavad tee- ja kohvikõrvased koogid ja muud hõrgutised valmis soodsama hinnaga.