Kõige suuremad veiniskandaalid, mis on muutnud kogu veiniäri

Veinide tootmine ja müük on rangelt reguleeritud ja nii nagu kodust moosi ei saa seda müüa. Küll on edulood põhjustanud võltsinguid ja pettusi. Hirmrangete reeglite ja bürokraatia­tähe all vaevlevat äri on suurimad skandaalid nii palju suutnud kõikuma lüüa, et on olnud hetki, kui veinisõbrad ei ole julgenud kauplusest osta Austria või Itaalia veine. Kaheldud on ka Pranstusmaa rosé'de ja isegi rariteetveinide ehtsuses.