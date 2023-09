Hea teada! Kas kasutada koogitainas võid, õli või hoopis margariini? Kuidas need tainas käituvad?

Või valmistatakse rõõsast või hapukoorest – see ju peab hästi maitsema! Traditsiooniline Eesti või oli hapukoorevõi, mis on tehtud rasvasest piimast ja juuretisest. Küpsetamiseks kasuta võid, mille rasvasisaldus on 82%.

Õli. Oliiviõli peetakse kõigi toiduõlide kroonimata kuningannaks. Tervislikku külmpressitud oliiviõli sobib kasutada kõigis küpsetistes, kui sulle meeldib selle õli iseloomulik mahe maitse. Asenda tavaretseptides või oliiviõliga, kui soovid küpsetada laktoosivabalt või teed vegankooki. Valem on 4 : 3, see tähendab, et asenda neli osa võid kolme osa külmpressitud oliiviõliga. Näiteks, kui retsept näeb ette 100 grammi võid, siis asenda see 75 grammi oliiviõliga. Võid ei saa õliga asendada retseptis, kus pehme või vahustatakse suhkruga kohevaks. Küpsetistes sobib kasutada ka kookosõli. Kui ei soovi koogile kookose maitset, kasuta rafineeritud kookosõli. Kookosrasv on hinnatud rasvaküpsetiste (nt sõõrikud ja krustaadid) tegemisel. Väga neutraalse maitsega ja kõrge suitsemispunktiga on viinamarjaseemneõli, sobides nii koogitainasse kui rasvaküpsetiste tegemiseks.

Margariin. Tahkestatud taimerasvadest tehtud margariini vajad veganküpsetistes, näiteks veganmuretainast või -võikreemi tehes. Või maitset ja tekstuuri margariin ei asenda. Margariin on hinnalt odavam ja maitseomadustelt nõrgem. Näiteks margariiniga tehtud muretainas ei jää nii krõbe kui võiga tehtud. Tea, et mida kõvem on margariin, seda rohkem sisaldab see transrasvhappeid, mida inimese organism lõhustada ei suuda.