Hatšapuri on Gruusia köögi säravaim täht – pirukas, kus juustu peaaegu sama palju kui tainast. Nii maitsev, et süües toob liigutuspisara silma. Igal perel on kohalikus kontekstis muidugi oma retsept. Muutuda võib nii tainas ise kui ka piruka täidis.