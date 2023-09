Veinid Biskaia kallastelt: Baskimaa kuulsad txakolina'd

Baskimaa pole kuulus vaid oma eripärase gastronoomia ja Michelini tärne aina juurde koguvate restoranide pärast – imelised on ka Biskaia lahe äärne loodus ja seal toimetavad inimesed. Eriline on ka kohalik Txakoli (hääldatakse chak-ko-lee) nime kandev vein, mis on viimasel ajal võitnud uusi fänne nii-öelda setust saarteni. Olgugi et veinitootmine on üsna laialdane, on Txakolid ka meil üsna haruldased.