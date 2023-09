Peatoimetaja veerg: Käes on suurepärane suppide aeg!

Olen proovinud igasuguseid valmislahendusi, alates orgaanilisest mahekuubikust kuni kvaliteetse valmispuljongini. Mõlemad on oma kallist hinda väärt, aga esimene mõjub ikkagi nagu maitseaine, teisega on aga see lugu, et üsna vänge maitsestus lööb üle ja kombo jätab suppidele alati ühetaolise maitse. Isegi leent lahjendades. Ja mis peamine, ka intensiivse maitsega köögiviljad jäävad valmispuljongile viimaks alla ja see hajumiskindel valmismekk ei anna mingit võimalust olla kapsasupil kapsasupp ja klimbisupil klimbisupp. Isetehtud supipuljongil ei ole samas mitte midagi üle ega puudu, pigem mõjub see keelel neutraalselt ja supileemena ongi just see omadus hindamatu väärtusega. Ainult sellisele leemele saad üles ehitada heast värskest köögiviljast supi. See on täisväärtuslik, odav ja ülimaitsev toidukäik.