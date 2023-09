Lätlane, kes armastab siidrit

Kuid teekonna pealinnast kaugele Eesti piiri lähistele Ērģemesse (asub Valgast/Valkast vaid 12-minutilise sõidu kaugusel) võttis ta ette paljuski tänu abikaasale, kelle juured sealkandis asuvad. Nimelt ostis Krisjanis sinna lagunenud vana maakivimaja, kus plaanis renoveerimise järel valmistada aastatepikkuste siidrikatsetuste tulemusel suuremaid mahte. Idee oli toota vaid oma Riia baari tarbeks. Paari aastaga said siidrid – mis nüüd valmisid nime Mūrbūdu (otsetõlgituna tähendabki kivist hütti) all – aga laiemalt tuntuks, mis omakorda kasvatas nõudlust.

Ebanormaalne siider aastast 2016

Ennast ja oma kompanjone nimetab Krisjanis hellitavalt siidrianarhistideks, kuna pruulikoja idee pole alluda ühelegi reeglile, pigem on mantraks pidev katsetamine. Nagu ka Eesti oma siidrimeistrid, on ka Mūrbūdu ideeks saada Lätis lahti siidri koledast, magusa mahuvedeliku kuvandist. Nii ongi pruulikoja kõige populaarsemad siidrid mitte kaks klassikalist kuiva õunasiidrit, vaid need, mis on nende kahe klassika peale „katsetatud“.