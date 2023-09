Esisommeljee Kristjan Markii kihistused: restoranitöölt kohaliku veinikultuuri eestvedajaks

„Balthasaris tekkis ülimõnus ja inspireeriv seltskond, kellega koos tehti palju tööd, nalja ning areneti. Sommeljeede Urvo Ugandi, Aivar Vipperi ja teistega tekkis sportlik konkurents olla üksteisest parem nii restoranis kui ka hiljem juba võistlustel. Balthasar oli eriline ka seetõttu, et võttis fookusse enda veinikeldri arendamise ja kuna meil käis söömas jõukam inimene, oli meil võimalik neid veine keldrisse varuda ja ka pakkuda. See tähendas, et meil oli käes väga head õppematerjali, mida mujal nii lihtsalt leida polnud võimalik. Omanikud ja restorani juhid soosisid, kui mitte isegi nõudsid seda, et me areneksime, ja tegid seda tolle aja kohta väga uuenduslikult,“ räägib Markii.

Mingil hetkel tundus ka loogiline kandideerida erialaliitu juhtima. Praeguseks on Markii saanud üsna selgelt assotsiatsiooni kehastuseks, tõmmates käima ja vedades suurepäraste kaassommeljeedega erinevaid projekte, et kohalikku veinikultuuri arendada. Ta on ka regulaarne külaline nii koolitaja, konsultandi kui ka eksperdina.

„Paides töötades olid väga põnevad ajad, kõik arenes kiiresti ja minu esimesed tõelised veinikogemused on ka sealt pärit. Nii huvitav ja üllatav, kui see ka pole, olid 1990ndate alguse Paideski juba Bordeaux' tippmajade veinid saadaval (näiteks Chateau Kirwan). Seal pandi ka see esmane veiniseeme minus idanema, mis hakkas aga tõeliselt kasvama, kui ma pealinna jõudsin,“ räägib Markii. Vahepealne Tartu periood möödus aga Vilde pubis, mis oli toona ülikoolilinna selgelt kõige kuumem paik, kus töötunnid olid pikad, aga kus sai ka kõvasti pidutsetud.

„Minu ja mu meeskonna mõte on nende ideede käimatõmbamisel see, et alguses on lihtsam ise paar korda asi ära teha, eriti kuni selle hetkeni, kui mõni meeskonnaliiga tunneb kutsumust ja võtab ohjad enda kätte. Nagu juba öeldud, siis kõikide ürituste ja valimiste käivitamisel on mõte muuta need regulaarseteks ja traditsioonilisteks üritusteks,“ mainib Markii. Selge on see, et mida aktiivsem on assotsiatsioon, seda aktiivsemad on selle liikmed ja hetkel tundub, et veinikultuuri juhtohjajana teeb liit väga head tööd.

„Väga paljud asjad, millega assotsiatsioon tegeleb, on pika ajalooga: sommeljeede veinimess on näiteks iga-aastane oluline erialane kogunemine, samuti parima sommeljee valimine. Kuid ma tunnistan, et olen ise endale ka üsna palju n-ö häda ja tööd kaela tõmmanud. Aga riskima peab ja hea meeskonnaga polegi see nii keeruline,“ mainib mees. Nii on Markii ja sommeljeede assotsiatsiooni juhatuse ideedest sündinud näiteks Eesti Joogifestival, mis juba aastaid toob sügiseti kokku vaid Eesti joogitootjad. Samuti valitakse juba mitmendat korda Eestile aasta veini, kohalikku parimat veinikaarti, toimuvad veiniviktoriin Wine & Blind kogunemised ja nii edasi.

2016. aastal valiti siis juba pika töökogemusega Markii juhtima Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni, mis on mehe käe all teinud läbi järjekordse arenguhüppe, samamoodi nagu kõikide varasemate presidentide käe all. Markii ütleb, et tööd on liidu juhtimisel väga palju, aga kõige olulisem on mitte karta võtta ette uusi asju ja õnnestumise üheks olulisemaks garandiks on hea meeskond.

„Sisemine põlemine tekkis üsna kiiresti ja liiga palju teistel mind motiveerida polnud vaja. Usun, et palju aitas kaasa ka uudishimu ja õppimissoov aina süvenes. Kooli lõpetamise järel tekkis arusaam, kui rumal ma ikkagi selles valdkonnas olen, kui vähe ma veinist ja gastronoomiast alles tean. See õpetas alandlikkust, kuid andis seda tuld juurde, et edasi minna,“ lisab Markii.

Pidev uudishimu

Markii tunnistab ka ise, et ilma pideva uudishimuta veini- ja laiemalt gastronoomiavaldkonnas tegutseda pole võimalik. Sommeljeede tööpõlluks on küll vein, laiemalt aga kõik, mis on kallatav ja joodav, siis põhitöö on ikkagi nende jookide sobitamine toiduga. See tähendab, et kõik sommeljeed on ka gurmaanid, kes enamasti oskavad ka ise väga hästi süüa teha.

„Mulle meeldib teadmine, et ma ei saa kunagi nii-öelda valmis, et ma ei saa mitte kunagi veinist kõike teada. Seda juba seetõttu, et kõik on muutumises, iga aasta toob täiesti uued veinid, muutunud on tootjad ja nende stiilid, muutuvad veinitrendid ja nii edasi. See tähendab, et iga päev, iga nädal on midagi uut maitsta, midagi uut õppida,“ selgitab tippsommeljee.

Ta leiab, et veini muudab huvitavaks asjaolu, et joogist endast on enamasti palju olulisemad koht ja inimesed, kellega seda veini (või mistahes muud jooki või ka toitu) nauditakse. Mis on olnud aga põnevaimad ja kallimad veinid, mis on Markii pokaali kallatud? Mis on mehe lemmikvein? (See viimane küsimus on teadlikult nii rumalalt küsitud.)

„Arvatakse, et sommeljeed joovad vaid šampanjat, mis on ja ka pole tõsi. Hea šampanja on asjatundjale absoluutne nauding ja ega ma ole siin mingi erand. Kuid veini on maailmas nii meeletult palju ja väga suur osa sellest on tõeliselt nauditav. Seetõttu ei saa ma mingil juhul tuua välja üht konkreetset tootjat või veini, mida oma lemmikuks pidada. Kõik sõltub asjaoludest, sukohast, toidust, inimestest, kellega seda veini jagada. Ütlen siis nii, et parim vein on see, mis on joodud õigel ajal, õiges kohas ja õigete inimestega. Juua näiteks koos kolleegidega Mendoza mägedes Argentinas mingit Semilloni, mida sealt ei ootaks, mis on arenenud ja mitmekihiline, on palju meeldivam, kui ajada taga maailma kallimaid või kuulsamaid veine,“ naerab Markii. Siis aga hakkab ta loetlema, miks mitte valada pokaali head ´Godello või Alvarinho või Assyrtiko marjast veini …