Olen märganud, et magusad veinid pole just eriti popid, kuid ma ei saa jätta SEDA veini soovitamata headele veinisõpradele! Auslese on huvitav hiliskorjeviinamarjadest tehtud vein: magusa mekiga, kuid pole läilalt siirupine. Hea niisama niiskemaks kiskuvatel õhtutel kamina ees mekkida, kuid see kaitseb imehästi paljude dessertide, aga ka soolaste toitude juures.