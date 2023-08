See on esimene asi, mida tuleks jäätisepakiga poest koju jõudes teha

Oma Maitse podcastis „Toidujutud“ uuris saatejuht Paula Särekanni presidendi peakokk Taigo Lepikult, mis tema külmkapis on. Taigo oli saate salvestusele kaasa võtnud foto oma koduse külmkapi sisust ning kõigepealt jäi Paulale silma see, kui hästi organiseeritud see külmik on - kõikidel asjadel on oma koht, midagi pole lohakalt ja asjad on korralikult karpidesse pakitud. Ka jäätise tõstab Taigo alati paberümbrisest plastikkarpi ümber ja seda just selleks, et ebameeldivat „külmikumaitset“ vältida. „Siis maitse säilib paremini,“ kinnitab ta. „Papi sisse läheb õhk ja õhk rikub maitse,“ selgitab ta. Plastikkarbi saad õhukindlalt sulgeda, jäätis säilib kauem ja ebameeldivaid lisanüansse pelgama ei pea.