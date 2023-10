TREND | Küpseta nädalavahetuseks kohevat ja ürdirohket focaccia't!

Focaccia on kohev Itaalia vormileib, mis sisaldab ohtralt oliiviõli ja mille pinnal paistab iseloomulikke lohke. See pärmisai valmib tavalise sõtkumis- ja kergitamisprotsessi tulemusena, kuid vormimise ja viimistlemise käigus omandab just talle iseloomuliku välimuse. Originaali saad maitsta Itaalia loodeosas Liguuria ümbruses, kuulsas oliiviõli tootmise piirkonnas.