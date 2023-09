KÜLASKÄIK. Väikesesse purki mahub suur moos

Kui sul on tahtmine, pliit, pott, marjad ja purgid, siis saab kõike. Täpselt seda Age ja Tõnis ligi 12 aasta eest Treppojal oma suvekodus avastasidki, kui käivitasid oma moosi- ja kastmekoja. Sellest ajast on käinud pidev tants ümber moosikatla – kahekesi toimetades kohati suhtedraamalik kui tango, siis lobe ja ladus nagu labajalavalss, aga mis põhiline – pererahvas on võitnud sellest omale vabaduse ja sõltumatuse ning Eesti toidusõbrad allika, kust saada kindla peale häid kastmeid ja moose.