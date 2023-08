Kunnar Karu toidulaud planeedi lael: mida süüa, et vallutada Everesti mäetipp?

Miks siis kaal langes? Karu ütleb, et mäes on kõik palju raskem: seal on külm, mis tähendab, et keha peab pidevalt end soojendama; seal on raske hingata, mis tähendab, et ka seda peab kuidagi kompenseerima. See aga tähendab, et telgis vaid pikali olles ja oma „tipuakent“ oodates kulutab keha uskumatuna näiva 4000 kilokalorit päevas. Ning kui veel olla selle juures aktiivne – nii vaimselt kui ka füüsiliselt –, kahekordistub kalorite kogus üsna kiiresti. Kunagi kirjeldas tippujuja Michael Phelps, mida sööb, et taastada oma igapäevane 12 000 kilokalori suurune miinus – need oli toidumäed ja joogijõed. Mägedes on aga olud vähe kitsamad, eriti, mis puudutab toitu.

Taskutäis kummikomme

„8000 meetri peal pole ka eriti isu, lisaks on süüa keeruline. Mäletan aga seda, et kui viimasesse laagrisse saabusin, sõin ühe soojaga, suht paberist välja võtmata ära terve suure tahvli Kalevi šokolaadi. See maitses kui pidusöök parimas Michelin'i-tärniga pärjatud restoranis. Küsimus ongi jõu saamises, meeleteravuse säilitamises. Tavaliselt on mul ronides taskus ka kummikommid ja mõni müslibatoon. Kui ikka nõrkus peal, haarad ühest või teisest taskust ja ronid aga edasi. Everesti tipuööll, pool sellest viimasest tuhandest tõusumeetrist oli meil torm, mille ajal süüa ei saanud. Mida lähemale tuli aga tipp, seda vähem oli ka huvi toidu vastu,“ lisab Karu.

Kõrgustes piirab söömist ka asjaolu, et peaaegu kogu aeg on ees lisahapnikku andva ballooniga ühendatud mask. Mask sobitub mütsi, prillide ning kapuutsiga vägagi tihedalt, mis tähendab, et mis tahes toidu või joogiga on keeruline suuni jõuda. Maski nihutada ei saa, sest siis on kogu pähe kokku sätitud kaadervärk viltu, kogu varustuse mahavõtmine on aga tülikas. Kuid nagu ikka: sööma peab ja vastavalt kõrgusele mäes toimub see erineval tasemel ning erinevas mahus.