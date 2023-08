BAARIKÜLASTUS | Kus sa praegu oled? Vint(is)!

Kalvi, miks ja kuidas tekkis idee avada veinibaar Vint?

„Miks?“ on väga hea küsimus. Eks ikka sellepärast, et saaksin asju omamoodi sättida ja teha baari endale. Oma joogi- või söögikoha avamise tahe ja idee on olnud juba üsna pikalt. Isegi enne seda, kui tõsisemalt veinimaailma üldse sukeldusin. Võimalus selline koht avada tekkis aga alles nüüd. Sel kevadel – oli ehk maikuu algus – sain infot, et kõige lahedam sisehoov Tartu linnas avaneb uutele pakkumisele. Võtsin kiirelt kõne sellele, kes otsustab, ja lükkasin asjad suhteliselt kohe liikuma. Haarasin kampa ka kaks head sõpra, Martini ja Kristo, ning edasi läks kõik üsna kärmelt. Juuni lõpus avasime juba peaaegu valmis baari.

Kust aga tuli baarile selline nimi? (Väga hea nimi, muuseas!)

Milline on baari veinikaart? Mis idee järgi oled selle koostanud?

Parim on veinikaardi juures see, et see ei saagi kunagi valmis. Idee on olla kogu aeg liikuv, muutuv ja vahelduv. Et külalistel oleks iga kord Vinti tulles midagi uut valida ja proovida. Kuna söögi osas oleme rohkem Hispaania hõnguga, alustasin veinide valimist samuti Hispaaniast. Suur soov on aga luua baari hästi lai veinikaart: traditsioonilisest Bordeaux’st kuni moodsate naturaalveinideni Hispaaniast. Tänaseks on meil majas veine üle kogu maailma. Kui peaks nimekirja tegema, oleks nimetusi kindlasti üle saja.