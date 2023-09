TOIT JA AJU: Kui süüa jama, siis tahame seda aina rohkem

Inimese tervislikku seisundit saab ennustada selle põhjal, kui hästi suudab keha seedida ja omastada toitaineid ning koguda ja elimineerida jääke ja mürke. Kõik need on seedesüsteemi, sh mikrobioomi ülesanded. Selleks, et kehas ja enesetundes saaksid toimuda vajalikud muutused, on seega esmalt vaja tagada seedesüsteemi heaolu. Ning selleks, et seedesüsteem saaks toimida, tuleb tagada närvisüsteemi heaolu.