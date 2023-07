Nädalavahetusel tuleb saunapidu? Saunameister hoiatab: neid toite ei tohiks enne ega pärast sauna mingil juhul süüa

Millist toitu valida enne sauna, mida vältida, millal süüa ning millised on nipid, et saunas käimine ja söömine oleksid meeldivad kogemused? Nõu annavad Elamus SPA kõige pikema kogemusega saunameister Karl-Peeter Kangur, kes on läbinud saunateemalisi koolitusi, esmaabikoolitusi ja PERH-i Taastusravi keskuse juhataja Annely Jürgensoni koolituse sauna tervislikkuse ja ohtude teemal ja kliiniline proviisor ja raviminõustaja Silja Nellis, kes on üks raamatu „Saun – ajalugu, kultuur, tervis, ehitus“ autoritest.