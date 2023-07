Maasikamoosi säilitamine: kuidas valida hoidisele õiged kaaned ja mis puhul on üldse mõeldav vanade purgikaante kasutamine?

Kaante steriliseerimine

See on omaette teema: need tuleks ametlikult läbi keeta, aga seni on tõestamata, kuidas see mõjub ning kas kaaned ei hakka pärast eraldama mürgiseid ühendeid.

Mina olen toiminud järgmiselt: hoolikalt pestud kaaned panen kaussi ning kallan neile keeva vee. Lisan sortsu äädikat, mis tapab kõik mikroobid. Hoian kaaned sellises äädikalahuses umbes 10 minutit, siis laon puhtale rätikule nõrguma. Ka kaaned peaksid kasutamisel kuivad olema. Üldine reegel on see, et halvemini säilivad, seega korralikku steriliseerimist vajavad igasugused liha- ja seenehoidised – need on riknemise korral lausa eluohtlikud! Mitte mingil juhul ei tohi kasutada hoidist, mille värv või lõhn on muutunud, või kui seentele on tekkinud imalalt magus maitse. Kehvemad säilijad on ka need salatid ja hautised, millele me äädikat ei lisa, samuti kompotid ja väikese suhkrusisaldusega moosid. Nende hoidiste purke ja kaasi tuleb korralikult steriliseerida ja need hoidised tasub panna keldris silma alla, et jälgida, kuidas neil säilivus on. Ja et need ka kiiremini ära süüa.