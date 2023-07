MAGUS ELU. On marjaaeg, on koogiaeg

Hilisemad suured küpsetajad on lapsena oma kõige esimese koogi teinud enamasti suvel. Mingi saladus seal peitub, sest valmiv marjasaak tõmbab ligi nagu magnetiga. Aega on ka laialt käes ja mõne sõbraga koos saavad valmis kohevad koogid, mida iga meisterpagargi maitse poolest kadestaks. No koogikihid pole nii võrdsed ega joonlauaga tõmmatud, aga maitset see ei halvenda. Pigem vastupidi: kergelt lopergune kook viitab ebatäpsele puuahjule, kus küpsevad kodused koogid iseäranis õigeks just oma konsistentsilt.