UUS TASE. Kõige õigem hapukoorekaste

Vanaemade kullafondi kuuluv ja paljude tänaste täiskasvanute suvenostalgia kehastus on hapukoorega segatud lehtsalat. Lehtsalat oli üks esimesi värskusenälja peletajaid ja salat ise pärit aegadest, mil oliiviõli baasil ja sidrunimahlaga tehtud kastmetest ei teatud paljude toiduainete puudumisel midagi. Seda salatit söödigi ainult suvel, sest talvel polnud lehtsalatit saada. Vahepeal kerge kulinaarse unustusetolmuga kaetud salatil on roheliste köögiviljade jumaldamise ajastul taas ette näidata uus tulek ja suvi on parim aeg seda nautida. Vaid see kaste muudab neutraalse või kergelt mõrkja lehtsalati umamiseks, lausa taevalikult maitsvaks!