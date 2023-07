KOGEMUSLUGU. Mida söövad tippsportlased, et jõudu jaguks, aga kehakaal ei tõuseks?

„Oleneb keskkonnast ja klubist, aga mõnel pool jälgitakse kehakaalu sinu eest ja kui võtad kaalus juurde, tehakse märkusi. Öeldakse, et enne olid ju väiksem. Enamasti peab end kaaluma meessoost treeneri ees. Ma saan aru, et iga kilo, mille pead maast lahti kergitama, on lisakoorem. Mida vähem pead vaeva nägema, et kõrgele hüpata, seda parem. Aga ühel hetkel tuleb piir ette ja see hakkab su toitumist segama. Olen olnud ka selles olukorras, kus ma ei näe toitu, vaid numbreid. Üritan sellest vahel praegugi lahti saada ja omaks võtta mõtteviisi, et saan nautida kõiki maitseid, ilma et ma paksuks läheksin. Mul on samas piisavalt energiat,“ avaldab Kertu tippspordi varjupoole.