TERVIS TERVEMAKS. Milline menüü aitab hoida naha nooruslikuna?

Esmamulje on tähtis. Nii töö- kui eraelus. Just seetõttu on inimesed valmis panustama piiramatult aega ja raha uute võimaluste leidmiseks, et näha välja noorem ja ilusam. Õnneks on terve rida toiduaineid, millega saad toidulisandite ja ilutoodete tarbimist edasi lükata.