EHE MAITSE. Krehvtisest kimchi’st õhkab isevärki iseloomu

Pärast kolmanda lapse sündi tundis Mirjam, et midagi ­tahaks elus ikka veel teha. Naine valmistas perele iga päev kolm korda korralikud eined ning mõtiskles seal­juures, kuidas sellise kokkamismara­toni käigus omandatud teadmisi ja ­kirge toidutegemise vastu veel rakendada. „Olin F-Hoones saanud maitsta väga pilkupüüdvalt serveeritud kimchi’t. Sealt jäi see mõnusalt hapukasvürtsikas umami maitse mind kummitama. Ei olnud kohe jess!, aga jäi meelde. Selline see kimchi siis ongi. Ei pruugi kohe alguses meeldida, aga huvitav mekk jääb kuklasse tiksuma ja mõne aja pärast tekib tunne, et tahaks veel,“ kirjeldab ta.