SALAKUULAJA: Soo

Kuna Maidla mõisu on Eestis mitu, on õigesse kohta jõudmiseks parem toksida Waze’i ka restorani nimi. Kohale jõudes ei juhata sind ka teeviidad edasi. Kohake on tilluke ja nii leiad vaistu peale kõik üles. Maja, kus restoran asub, on ajalooliselt endine teenijatemaja, mille seinu katab paks kultuuride vahetumise kiht ning välisfassaad meenutab väikest kolhoosikontorit. Erkpunane logoga uks ja värske Michelini plaat seinal annavad teada, et oleme jõudnud õigesse kohta. Restorani ruumi on kaetud 12 kohta, hõbedast kandelaabrites tuikavad küünlaleegid, akna taga kõigutavad põlispuud oma oksi, ausas paljastuses värvilaigulised seinad ja tükati nähtavad põllukivid seal vahel loovad erilise atmosfääri. Lisaks on restoranis baariruum pehmete tugitoolidega ja kaugete aegade aksessuaaridega ning vilksamini avanenud köögiukse vahelt paistab puittoonides mööbel. Etendus võib alata!