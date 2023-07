PEATOIMETAJA VEERG: Eriline tunne

Õhtuti on aga mõnus suruda kahvlit läbi mureda koogi. Need kodused koogid on hullutavalt head: ehedalt aromaatsed, mahlased, krõbeda kooriku või põhjaga, need pole liiga magusad ja kui juba on seal kreemi, siis ohtralt. Nii süüa on kasulik ja mõnus. Mari-Liis Ilover, kes on meie lehekülgedel oma suure kokkamiskogemuse, retseptide ja mõtetega taas tagasi, pakkus välja oma parima koduse koogimenüü, kust on lust välja valida, millist esimesena teha. Päev lõpeb koogi juurde tassitäie suvise teega, mida saab jälle nautida lemmiktassist.