Köögikuninganna Ina Garteni kasulikud nipid, mida järgides on toiduvalmistamine lust ja lillepidu

1. Külmuta leib viiludena. Kui terve suur leivapäts külmikusse pista, jääb see pärast välja võttes imeliku tekstuuriga või selle vastiku külmkapimaitsega, mida me kõik vihkame. Ina Garten soovitab ajakirjas Food and Wine leiva enne külmikusse pistmist suupärasteks tükkideks viilutada ning tihedalt toidukilesse mässida - sel viisil saad üles sulatada just sobiva koguse ning külmkapimaitset toidule juurde ei tule.