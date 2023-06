TEST: Kõigi lemmik tomatimahl

Mahla on lubatud teha kontsentreeritud mahlast või püreest joogivee lisamisega. Seda nimetatakse mahla taastamiseks. On mõistlik, et mahlad valmistatakse piirkonnas, kus puu- ja köögiviljade kasvatamine ning mahlaks pressimine on energiakasutuse mõttes odavam. Transpordikulude vähendamiseks siis vesi suures osas eemaldatakse. Mahla taastamise protsess on seadusega reglementeeritud. Kui mahl tehakse kontsentreeritud mahlast, siis peab lahustuva kuivaine sisaldus valmistootes vastama kindlatele miinimumväärtustele. Tomatimahlal on selleks väärtuseks 5 brix'-ühikut. See tähendab, et vett lisatakse kuni kindla lahustunud kuivaine väärtuseni ja mitte rohkem.