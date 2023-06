Maitsetark. Kas tead, kuidas maitseb LAUKAPLOOM?

Laukaploomid on delikatess. Kes pole veel avastanud, need võiksid tutvust teha.

Iga vanaema teab, kuidas maitseb laukaploom. Väga paljud foodie’d ei ole aga laukapuu meelitavat hapukasmagusat maitset enam tunda saanud. Kuid just see metsik ploom on oma maitseomadustelt delikatessiks kuulutamist väärt, nagu seda on näiteks murakad ja kreegid. Poemooside kõrval hakkavad paljud huvitavatest koduaiaviljadest valminud hoidised kahjuks kasutusest üldse ära kaduma.