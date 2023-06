Ahvatluste aeg

On ajastu märk, et söömine on saanud oluliseks teemaks sõltumatutele teadlastele, kes ei esinda ei ravimi- ega toidutööstuse huvisid. Nende hääl hakkab aina enam välja kostma ja normaalne söömine saab juurde huvitavaid teaduspõhiseid kinnitusi aina peenemates detailides. Soovitan väga lugeda kirjastuse Pegasus tõlkeraamatut toidumüütide kohta, see aitab pea selgena hoida ja rõhutab söömise individuaalset olemust. Raamatu autor rõhutab, miks kõiki inimesi ei saa suruda ühtede toitumissoovituste alla. Samal ajal on toidupakendite info jaburalt keeruliseks aetud ja riiklikult vastutuse võtmise koht täiesti olemas.